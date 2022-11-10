“التخصصي” ينظم المؤتمر الدولي الأول للطب الوراثي بعد غد

يستمر لمدة 3 أيام ويشارك فيه 19 متحدثا محليا وعالميا

ينظم مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، المؤتمر الدولي الأول للطب الوراثي، بعد غد السبت ولمدة ثلاثة أيام، في مقر المستشفى بالرياض بحضور نخبة من العلماء المختصين والأطباء، ويستعرض المؤتمر أحدث المستجدات والتطورات في تطبيقات المعلومات الجينية، ويناقش استراتيجيات التعاون المشترك في العلوم البحثية والطبية بمشاركة كبرى الشركات الطبية والدوائية.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة ومناقشة التطورات في علم الوراثة البشري، بمشاركة 19 متحدثًا محليًا وعالميًا، وبحضور مجموعة من العلماء والباحثين والطلاب وخبراء المعلومات الحيوية المتخصصين من جميع أنحاء العالم.

مستشفى الملك فيصل التخصصي

ويسلط الضوء على الأدوات المبتكرة التي تساهم في الفحص والتشخيص، وإدارة الاضطرابات الوراثية، والتركيز على التطورات في العلوم الحاسوبية ودورها في علم الوراثة البشرية. ويشمل المؤتمر 3 مسارات رئيسية: علم الوراثة السريري، وعلم الوراثة التطبيقي، وعلم الوراثة الحاسوبي.

ويعقد المؤتمر في اليوم الأول محاضرات علمية في علم الوراثة، المعلوماتية الحيوية، والذكاء الاصطناعي، وبمشاركة متحدثين بارزين من أوروبا وأمريكا وشرق آسيا، فيما يشهد اليوم الثاني تنظيم عدة محاضرات ونقاشات علمية في علم الوراثة السريري والتطبيقي بمشاركة متحدثين في تخصصات مختلفة، لتبادل المعلومات ومناقشة التقدم في العلوم ذات الصلة، ويختتم المؤتمر في اليوم الثالث بعدد من ورش العمل في علم الوراثة السريري، وعلم الوراثة الحاسوبي.

يذكر أن المؤتمر الدولي الأول للطب الوراثي قد جرى اعتماده من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وينظمه مركز الطب الوراثي، والذي أنشئ عام 2011 في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ويقدم خدمات التشخيص والعلاج من خلال الإدارة الشاملة والوقاية من الاضطرابات الوراثية التي تصيب كافة فئات العمر (الأطفال والكبار)، الذكور منهم والإناث.

إضافة إلى تأثر الأجنة أو تعرضها لخطر الاضطرابات الوراثية، و وضع الخطط العلاجية للأمراض السرطانية و تقديم المشورة الطبية المناسبة، كما يعمل المركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي و علم الوراثة الحسابي و الأدوات البرمجية مع دمج قواعد البيانات الضخمة من أجل معالجة المسائل البيولوجية و عمل الدراسات السريرية.