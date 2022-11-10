“المنتقم”.. نظام دفاع أمريكي لمواجهة المسيرات الإيرانية في #أوكرانيا

أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض ​جيك سوليفان​ أن "​واشنطن​ ستعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا​، والتي تشمل منظومات دفاع جوي مهمة مثل صواريخ هوك، بالإضافة إلى أربعة أنظمة دفاع جوي أمريكية من طراز أفينجر مزودة بصواريخ ستينغر".

وأكد أن هذه المساعدة ستكون "مهمة للغاية" في التصدي للطائرات المسيّرة.

وأكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، الخميس، أن الانسحاب الروسي من خيرسون تطور عسكري مهم لكييف.

وقال جيك سوليفان إن "الدعم الأمريكي لأوكرانيا قوي وغير مشروط"، معلنًا عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف تتضمن دفاعات جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، تقديم حزمة الدعم العسكري الأخيرة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار وتشمل أنظمة أفينجر للدفاع الجوي

في سياق مختلف، قال وزير الدفاع الأوكراني،إن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن روسيا لم تبدأ سحب قواتها من خيرسون والأمر قد يستغرق أسبوعًا على الأقل.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني: "لا نعتقد أن روسيا ستستخدم أسلحة نووية في حربها علينا".