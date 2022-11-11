مع إيداع دفعة نوفمبر.. “#حساب_المواطن” يوضح سبب ظهور الحالة “تحت التصرف” #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن" سبب ظهور حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" رغم بدء صرف الدعم الخاص بالمُستحقين.

وأبان في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أن حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، على أن يستمر إيداع مبالغ الدعم حتى آخر المُستفيدين.

وأشار برنامج "حساب المواطن" إلى أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.

دفعة نوفمبر

وأمس الخميس أعلن برنامج "حساب المواطن" إيداع الدفعة الـ60 من برنامج الدعم في حسابات المستفيدين، المستكملة شروط الاستحقاق.

المستفيدين من الدعم

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

وقال مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، موضحاً أن متوسط دعم الأسرة الواحدة بلغ 1850 ريالًا.

وبلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 401 ألف مستفيد.

وشدد «الهاجري» على أهمية الإفصاح عن كامل البيانات عند التسجيل، لمراجعتها ومطابقتها مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لتجنب عدم الأهلية في الدورات القادمة.

ودعا المستفيدين الذين طرأ تغيير على بيانات دخلهم، مثل: الراتب الشهري للمستفيد، أو المبالغ المالية العائدة من الأعمال الحرة، أو العوائد المالية الناتجة من السجلات التجارية، أو العوائد العقارية وغيرها إلى عديلها عبر البوابة الإلكترونية من خلال الرابط www.ca.gov.sa.