تنبيه #عاجل من سفارة #المملكة لدى #واشنطن للمواطنين بـ3 ولايات بشأن إعصار “#نيكول”

أصدرت سفارة المملكة لدى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الجمعة ، تنبيها مهماً للمواطنين في 3 ولايات أمريكية، يأخذ الحيطة والحذر بسبب العاصفة الاستوائية "نيكول".

وأوضحت السفارة فى تغريدة على حسابها الرسمي بموفع "تويتر"، أنها تود تنبيه المواطنين الكرام بأخذ الحيطة والحذر حيال تطورات الأحوال الجوية، في ولايات جورجيا، وكارولينا الجنوبية، وكارولينا الشمالية، جراء العاصفة الاستوائية (نيكول)،

وتدعو المواطنين بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية حيال ذلك. وأشارت السفارة إلى أنه في حالات الطوارئ، يرجى الإتصال بأرقام الطوارئ التالية (2027469777 – 2027460666 – 2027463555 - 2027462888 ).