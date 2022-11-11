اليوم.. انطلاق #منتدى_مبادرة_السعودية_الخضراء في شرم الشيخ

تنطلق اليوم الجمعة النسخة الثانية من منتدى مبادرة السعودية الخضراء، تحت شعار: «من الطموح إلى العمل»، في مدينة شرم الشيخ.

وتستمر لمدة يومين، وذلك ضمن مبادرة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لـ«السعودية الخضراء».

وسيجمع منتدى مبادرة السعودية الخضراء هذا العام نخبة من وزراء الحكومات والخبراء وقادة الفكر، وفي مقدمتهم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، ووزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ المبادرات التي أعلن عنها ولي العهد في النسخة الافتتاحية للمنتدى عام 2021.

ويعكس شعار المنتدى هذا العام رؤية المملكة الرامية إلى تحويل الطموح إلى واقع، من خلال تعزيز العمل المشترك لمواجهة التحديات المناخية التي تطال العالم بأسره.

ويستعرض معرض مبادرة السعودية الخضراء، الذي افتتح يوم أمس الأول ويستمر حتى 18 نوفمبر الجاري، جهود العمل المناخي الضخمة والمتسارعة في المملكة، ويحظى زواره بفرصة استكشاف المبادرات المتنوعة الجارية حالياً في مختلف أرجاء المملكة، بدءًا من إنشاء أكبر مصنع للهيدروجين النظيف على مستوى العالم في مدينة «نيوم»، وصولًا إلى برامج إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأنواع المهددة بالانقراض في المملكة، التي تسعى بمجملها لتحقيق الأهداف الشاملة لمبادرة السعودية الخضراء، وضمان إحداث تغيير إيجابي على المدى الطويل.