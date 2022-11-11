وزير_الطاقة: شركة “#أرامكو” لديها أقل انبعاثات من غاز الميثان على مستوى العالم

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن شركة "أرامكو" لديها أدنى انبعاثات من غاز الميثان.

وأضاف وزير الطاقة، في كلمته بمنتدى مبادرة السعودية الخضراء 2022، على هامش قمة المناخ كوب 27، في شرم الشيخ ، أن الشركة لم تتعهد بشيء ثم تخلفت عن أدائه.

وأشار إلى أنه سيتم التوسع في نطاق استخدام الهيدروجين النظيف في المملكة، وأنه يتم التعاون مع ألمانيا وبريطانيا ودول أخرى في الهيدروجين، لافتا إلى أن العالم بحاجة لمعايير واضحة بشأن جودة الهيدروجين، وإننا ملتزمون بالمعايير الخاصة بالهيدروجين النظيف.

وأبا أنه سيتم تعزيز العمل في ملف الوقود النظيف مع إفريقيا وشرق آسيا.