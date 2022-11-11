إسرائيل.. رصد تلوث بـ #الكوليرا في خزان للمياه

قالت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: إن السلطات رصدت بكتيريا الكوليرا في مخزن للمياه في شمال البلاد وهو نتيجة على الأرجح لانتقاله من سوريا المجاورة.

وذكر متحدث باسم الوزارة أن رصد البكتيريا لا يشكل خطرا على العامة في تلك المرحلة وأضاف أن السلطات اتخذت خطوات "لحماية موارد المياه الإسرائيلية" والرقابة المنتظمة على أي تلوث محتمل للمياه وخصوصا في الشمال.

وأضاف في بيان: "في عينات سحبتها وزارة الصحة على مدى الأيام القليلة الماضية، أثبتت الفحوص تلوث عينة من خزان يارموكيم شمال البلاد بالكوليرا".

وأضاف البيان "منشأ البكتيريا على الأرجح هو سوريا بالنظر إلى التفشي المنتشر هناك"، ووفقا لجمعية مياه وادي الأردن الإسرائيلية فإن مياه الخزان الملوث تستخدم في الري.

