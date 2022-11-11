الإبل_السائبة تتسبب في تفحم 5 شباب على طريق الأحمر بـ #الأفلاج

توفي 5 شبان، جراء اصطدام مركبتهم بجمل سائب على طريق الأحمر بالأفلاج، أمس الأو.

وذكر شهود عيان أن الشبان الخمسة الذين كانوا يستقلون مركبتهم، اصطدموا بجمل، ما أدى إلى احتراق المركبة بالكامل، ولم يستطيعوا الخروج منها نسبة لقوة الحادث، ما أدى إلى تفحم جثثهم بداخلها.

وقال: "كان المنظر مؤلمًا، ويدمي القلب، سيارة على جانب الطريق تحترق وبجانبها رجل ملقى على الأرض من شدة التهاب النار، ولم يستطع أحد الاقتراب منه".

وأضاف: "تفحصنا المكان إذ بناقة على الطرف الآخر مصدومة، مشيرا إلى أن الحادث ليس الأول من نوعه وهو يعود بنا إلى العديد من الحوادث المشابهة التي وقعت بسبب الإبل السائبة:.

يُذكر أن الشبان الخمسة هم كل "فالح عبدالله هديان آل ظافر - سلطان راشد سلطان آل وقيان -

بندر وقيان ظافر آل وقيان - محمد خالد ملفي آل بوسباع - حسين فهد حسين الحنابجة".

وناشد أهالي الأفلاج، ومرتادي الطريق، المسؤولين، وضع حد لهذه الجمال السائبة التي تسببت في حوادث دامية راح ضحيتها أطفال وشبان ونساء.