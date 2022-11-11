وزير_الطاقة: “#أوبك+” ستظل حذرة بشأن الإنتاج

قال صاحبُ السموِّ الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة: إن منظمة أوبك+ ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط، مشيرا إلى أن الأعضاء يرون "عوامل عدم يقين"، في الاقتصاد العالمي قبيل اجتماع المنظمة التالي في ديسمبر، وذلك بحسب وكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة.

وأوضح سموه، في مقابلة على هامش قمة المناخ "كوب 27" في منتجع شرم الشيخ بمصر: "منهجنا الرئيسي هو أن نكون حذرين، يتعلق الأمر بالتحلي بالمسؤولية وألا يغيب عنا ما يتطلبه السوق".

وقررت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، تقليل الإنتاج المستهدف بواقع مليوني برميل يوميا في أكتوبر تشرين الأول، وذلك على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وآخرين لذلك.

ومن المنتظر أن تلتقي المجموعة مجددا في فيينا في الرابع من ديسمبر قبل يوم واحد من موعد سريان اتفاق لمجموعة الدول السبع الكبرى يفرض سقفا منخفضا لسعر بيع النفط الروسي.