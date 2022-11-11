بايدن يعتذر عن “قرار ترامب الشهير” #عاجل

اعتذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قرار دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق بالانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ.

وخلال كلمته في قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، أكد أنه فور توليه منصب رئيس الولايات المتحدة أعاد واشنطن إلى اتفاق باريس.

وكان ترامب قد انسحب من اتفاق باريس للمناخ في يونيو 2017.

وقال الرئيس الأمريكي إن إدارته منذ اليوم الأول في منصبه نفذت برنامجًا طموحًا للتصدي للأزمة المناخية وزيادة الأمن في مجال الطاقة.

وأشار إلى أن بلاده حققت على مدار العامين الماضيين تقدمًا غير مسبوق في الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سوف تصل إلى هدفها المناخى ‏بحلول العام 2030.

وتابع بايدن: “فى هذا الصيف أقر الكونجرس الأمريكي أكبر وأهم قانون مناخ في تاريخ بلدنا.. ‏قانون خفض التضخم ويشمل مبلغ قدره 368 مليار دولار، لدعم الكهرباء النظيفة”.