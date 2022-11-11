رئيس #نيوم: سنجلب التاكسي الطائر للتنقل وبدأنا بـ15 مروحية في 2022

أعلن الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، نظمي النصر، عن إنشاء أول مركز لتطوير الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر في نيوم.

وقال رئيس مدينة نيوم خلال كلمته في منتدى السعودية الخضراء المنعقد في مدينة شرم الشيخ المصرية: “بدأنا في نيوم بزراعة 100 مليون شجرة لاستعادة الغطاء النباتي”.

وأضاف نظمي النصر: "في نيوم سنخلق أول نظام تنقل صديق للبيئة وسيتم بشكل مدمج.. سنجلب التاكسي الطائر في نيوم للتنقل والمواصلات.. وأعددنا بالفعل أن تبدأ 15 طائرة هليكوبتر في نيوم عملها هذا العام 2022".

وتابع: “هذا يساعد نيوم على تحقيق أهداف وكذلك نسعى أن تكون هناك مصادر مياه متجددة”.