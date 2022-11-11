الاتحاد الأوروبي يصعد من عقوباته ضد #إيران.. ويحقق في “جريمة الصواريخ”

تبحث دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل فرض عقوبات جديدة على إيران.

وقال دبلوماسي أوروبي في تصريحات صحفية اليوم، إن حزمة العقوبات الجديدة على إيران سوف تضيف 30 اسما وكيانا إلى قائمة العقوبات المعلنة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سوف يتحقق من معلومات بشأن نقل إيران صواريخ إلى روسيا لاستخدامها في الحرب الأوكرانية، مشيرا إلى أن اجتماع الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين المقبل سيبحث موضوع شحنات المسيّرات الإيرانية إلى روسيا.

وفي السياق ذاته قال وزير خارجية ليتوانيا، إنه يوجد مقترحات بقوائم إيرانية إضافية يمكن ضمّها إلى قائمة العقوبات، مشيرا إلى أن العقوبات الأوروبية الجديدة على إيران تشمل انتهاكاتها لحقوق الإنسان وعلاقتها بالحرب في أوكرانيا.