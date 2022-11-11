صدمة جديدة من #إيلون_ماسك.. إيقاف توثيق الحسابات الشخصية في #تويتر

توقفت شركة "تويتر" مؤقتًا عن السماح للأشخاص بالتسجيل في ميزة الاشتراك المدفوع التي تمنح علامات الاختيار الزرقاء وسط تدفق الحسابات المزيفة، بعد أيام فقط من إطلاقه الميزة المثيرة للجدل.

وكشف موظفون في "تويتر"، الخميس، عن أنه تقرر تعطيل عمليات الاشتراك مؤقتًا في "Twitter Blue"، وهو عرض جديد بقيمة 7.99 دولارًا أمريكيًا يسمح للحسابات بالحصول على علامة اختيار زرقاء والتي أعلن عنها إيلون ماسك رئيس الشركة الجديد.

الهدف من التوقف هو "المساعدة في معالجة قضايا انتحال الهوية"، وفقًا لصحيفة "واشنطن بوست".

وفي الأيام الأخيرة، وُجهت انتقادات واسعة لتويتر بشأن خطته لتغيير امتلاك علامة التوثيق الزرقاء بعيدا عن تحديد الأفراد الذين تم التوثق منهم، وخاصة الشخصيات العامة، نحو نظام "تويتر بلو" الذي يقوم على الدفع مقابل الحصول على علامة التوثيق.