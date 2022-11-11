مختص يكشف عدد ساعات النوم المطلوبة لنمو الطفل بشكل سليم

كشف الدكتور بسام صالح عباس، استشاري الغدد الصماء، عن عدد ساعات النوم المطلوبة للأطفال لكي يضمن لهم النمو السليم في الجسم.

وقال عباس خلال مقابلة تلفزيونية مساء اليوم عبر برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية": “فترة النوم المطلوبة للأطفال تتراوح بين 8 إلى 10 ساعات ليلاً وذلك لضمان نمو سليم”.

وأضاف استشاري الغدد الصماء، إنه مع النوم العميق يكون إفراز هرمون النمو أفضل، مؤكدا أن النوم الليلي أفضل من النوم النهاري.

وأوضح الدكتور بسام صالح عباس أن الدراسات العلمية أكدت أن الجيل الحالي "أكثر طولا" من الأجيال السابقة، لافتا إلى أن النمو يتوقف عند سن الـ15 للأنثى وعند 17 سنة للذكر.

وأشار استشاري الغدد الصماء إلى أن الرياضة والحركة مهمة جدا لنمو الأطفال، قائلا: “تناول السكريات والنشويات بكميات متوازنة لا يضر بصحة الأطفال ولا يؤثر على نموهم”.