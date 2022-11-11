شروط توثيق حسابات #تويتر بعد تعديلات #إيلون_ماسك الجديدة

كشف الخبير التقني سليمان الدلالي، عن شروط توثيق حسابات “تويتر” بعد التعديلات الجديدة التي أدخلها إيلون ماسك مالك منصة تويتر الجديد.

وقال الدلالي في لقاء تلفزيوني مساء اليوم الجمعة عبر برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية"، إن شروط توثيق الحساب هي سداد رسوم التوثيق الشهرية والتي تبلغ 8 دولارات، إضافة إلى شرط إنشاء الحساب قبل إطلاق الخدمة.

وأضاف: “بعد التعديل الجديد في "تويتر" أصبحت الرسوم الشهرية 8 دولارات شرط أساسي لاستمرار علامة التوثيق للحسابات الشخصية".

وأضاف الخبير التقني أنه لا توجد استثناءات لأي حسابات سواء الحسابات التي تروج لأفكار إرهابية أو المثلية الجنسية، مشيرا إلى أن إيلون ماسك يريد أن يكون هناك حرية تعبير كاملة.

وتابع الدلالي: “المنصة سوف تكون مفتوحة بشكل كامل.. لا شروط ولا حظر لأي نوع للمحتوى أو الحسابات”.

وواصل الخبير التقني: “حتى الآن لا يوجد عقوبات معلنة تجاه أي تجاوز يصدر من حسابات تويتر الموثقة.. ونتوقع إجراءات صارمة في سياسة توثيق الحسابات مستقبلاً”.

وأكد سليمان الدلالي، أن الحسابات الوهمية يمكن توثيقها بشرط دفع الرسوم 8 دولارات؛ لكن هناك حديث عن أن انتحال الشخصيات سيكون فيه عقوبة إيقاف الـIP الخاص بجهاز المنتحل.