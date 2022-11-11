مختصة تكشف مفاجأة بشأن عدد أطفال #المملكة الذين يحتاجون إلى ارتداء النظارات

أكدت الدكتورة خديجة العطاس، استشاري طب وجراحة العيون، أن نحو %30 من الأطفال في المملكة بحاجة إلى ارتداء النظارات.

وقالت خديجة العطاس في مقابلة مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة “الإخبارية”، إن أكثر من بحث علمي أكد أن أعداد كبيرة من الأطفال الذين يجلسون أمام الكمبيوتر فترات طويلة يعانون من قصر النظر.

وأضافت أن هناك أبحاث علمية تؤكد أن مكوث الطفل على الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة تسبب إصابته بـ"قصر نظر شديد" أكثر من الأطفال العاديين.

وتابعت أن الأطفال يصبح لديهم مشكلة في رؤية الأشياء القريبة، مشيرة إلى أن “طول وقصر النظر” تعد من الأمراض الوراثية فإذا كان يرتدي الأب أو الأم النظارات الطبية يجب عليهم فحص أطفالهم لأنه في الغالب يحتاجون إلى ارتداء النظارة.