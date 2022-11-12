الدمام و #الإحساء يسجلان أعلى درجة حرارة في #المملكة عند 36 درجة مئوية

أوضح المركز الوطني للأرصاد اليوم السبت ، درجات الحرارة في المملكة

أعلى درجة حرارة في المملكة

وأضاف المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن الدمام والإحساء يسجلان أعلى درجة حرارة عند 36 درجة مئوية ، فيما سجلت جازان 35 درجة مئوية.

وأشار المركز أن جدة والخرج يسجلان 34 درجة مئوية، والرياض ومكة المكرمة ووادي الدواسر ووينبع والخرج عند 33 درجة مئوية.

هطول الأمطار على هذه المناطق

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الامطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، حائل، القصيم والاجزاء الشمالية من منطقة الشرقية (حفر الباطن) واجزاء من الحدود الشمالية.

سحب رعدية ممطرة ورياح على هذه المناطق

كما توقع المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - أن تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة الجوف, وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من المنطقة الغربية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي: