ارتفاع #أسعار_الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 186.83 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية ، اليوم السبت، ارتفاعاً لسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (186.83) ريال.

أسعار الذهب في المملكة

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 213.52 ريال، وسجل عيار 22 اليوم السبت نحو 195.73ريال، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية نحو (160.14) ريال.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

كما بلغ سعر الجنيه الذهب في المملكة (8 جرامات) عيار 21 اليوم السبت نحو (1,793.58) ريال، وسجل الجنيه عيار 22 في السعودية نحو (1,878.99) ريال، وبلغ سعر الجنيه عيار 24 في المملكة نحو (2,049.81) ريال.

سعر السبيكة الذهب في السعودية

وجاء سعر السبيكة الذهب 5 جرامات في المملكة نحو (1,110.31) ريال، وبلغ سعر السبيكة 10 جرامات في السعودية نحو (2,195.00) ريال، وسجل سعر السبيكة 20 جرامًا اليوم السبت نحو (4,360.11) ريال.

وسجل سعر السبيكة 50 جرامًا في السعودية نحو (10,825.55) ريال، وبلغ سعر السبيكة 100 جرام في السعودية نحو (21,608.39) ريال، وسجل سعر السبيكة 1 كجم اليوم السبت نحو (215,016.32) ريال.