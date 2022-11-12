برنت هبط 2.6% و #الأمريكي 4%.. تراجع #أسعار_النفط بضغط ارتفاع المخزونات

تكبدت أسعار النفط خسارة أسبوعية بضغط ارتفاع المخزونات، ليهبط خام برنت بنحو 2.6%والخام الأميركي 4%.

وصعدت أسعار النفط عند التسوية، الجمعة، لكنها هبطت على أساس أسبوعي.

وجاء الهبوط بعد أن خففت السلطات الصحية في الصين بعض القيود الصارمة المرتبطة بكورونا، مما عزز الآمال في تحسن النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 2.32 دولار لتبلغ عند التسوية 95.99 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 1.1% في الجلسة السابقة، وانخفاض نسبتة 2.6% خلال الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 2.49 دولار، أي بنسبة 2.9%، لتسجل 88.96 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها 0.8% في الجلسة السابقة، وبتراجعات 4% خلال الأسبوع، وفق رويترز.

وتراجع الخامان خلال الأسبوع بسبب ارتفاع مخزونات النفط الأميركية واستمرار المخاوف بشأن الحد من الطلب على الوقود في الصين، لكن مكاسب نهاية الأسبوع حدت من الخسائر.