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#صندوق_الاستثمارات_العامة: نستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول 2050 #عاجل
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الأخبار الإقتصادية
#صندوق_الاستثمارات_العامة: نستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول 2050 #عاجل
متابعات الوئام
12 نوفمبر 2022
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صندوق الاستثمارات العامة
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إن المملكة تستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2050.
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