الأخبار الإقتصادية

#صندوق_الاستثمارات_العامة: نستهدف الوصول للحياد الصفري بحلول 2050 #عاجل

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12 نوفمبر 2022 · < 1 minute
صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات العامة