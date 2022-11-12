الطاقة توقع اتفاقية #أرامكو لإنشاء أكبر مركز لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الشرق الأوسط

أعلن وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك مع "أرامكو السعودية" لإنشاء أكبر مركز لالتقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يباشر المركز عملياته في مدينة الجبيل الصناعية بحلول عام 2027م بقدرة التقاط وتخزين تبلغ 9 ملايين طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون خلال المرحلة الأولى.

ويستهدف المركز دعم هدف المملكة المتمثل بالتقاط واستخدام وتخزين 44 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2035م.

جاء الإعلان ضمن مشاركة وزير الطاقة في اليوم الأول من منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي تقيمه المملكة في جناحها ضمن مؤتمر الأطراف «COP27»، الجاري حالياً في مصر.