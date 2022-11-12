القتل قصاصًا بأحد الجناة دهس مواطن في #أبها

أصدرت وزارة الداخلية، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة عسير، وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.

وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم/ فهد بن عايض بن سعيد الأحمري - سعودي الجنسية -، على قتل/ سعد بن محمد بن علي الأحمري - سعودي الجنسية -، وذلك وذلك بدهسه مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكّنت سلطات الأمن من القبض على الجاني، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصّر من الورثة ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بإنفاذه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصّر من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ فهد بن عايض بن سعيد الأحمري الخميس 16 / 4 / 1444هـ الموافق 10 / 11 / 2022م بمدينة أبها بمنطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره - والله الهادي إلى سواء السبيل.