ضبط 16493 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 9 إلى 15 ربيع الثاني 1444هـ، الموافق من 3 إلى 9 نوفمبر 2022، عن ضبط 16 ألف و493 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوع إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم في الحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة ما بين 9441 مخالفًا لنظام الإقامة، و4580 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2472 مخالفًا لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 480 شخصًا، 63% منهم يمنيو الجنسية، و33% إثيوبيو الجنسية، و4% جنسيات أخرى، إلى جانب ضبط 480 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

كما تم ضبط 15 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 54 ألف و111 وافداً مخالفًا، منهم 49 ألف و811 رجلاً، و4300 امرأة.

وشهدت الفترة ذاتها إحالة 43 ألف و475 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1675 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 9070 مخالفًا.

وحذرت وزارة الداخلية من أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو نقلهم داخلها، أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم «911» في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و«999» و«996» في بقية مناطق المملكة.