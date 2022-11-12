بادر بإجراء التحديثات .. تحذير أمني عال الخطورة على منتجات أبل

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم السبت، تحذير أمني عال الخطورة على منتجات Apple.
تغرات رقمية
وقال الأمن السيبراني ، عبر توتير ، إن هذه المنشورات تحتوي على تنبيهات أمنية، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.
الوصف:
أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:
iOS 16.1.1 و iPadOS 16.1.1
متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 8 وما بعد
iPad Pro (all models)
iPad Air 3rd generation وما بعد
iPad 5th generation وما بعد
iPad mini 5th generation وما بعد
التهديدات:
قد يتمكن المهاجم من التسبب في إنهاء غير متوقع للتطبيق أو تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:
https://support.apple.com/ar-ae/HT213505
طريقة تحديث iPhone أو iPad:
https://support.apple.com/ar-sa/HT204204