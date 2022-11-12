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بادر بإجراء التحديثات .. تحذير أمني عال الخطورة على منتجات أبل

متابعات الوئام
12 نوفمبر 2022 · < 1 minute
هاتف أبل الجديد
هاتف أبل الجديد

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم السبت، تحذير أمني عال الخطورة على منتجات Apple.

 

تغرات رقمية

 

وقال الأمن السيبراني ، عبر توتير ، إن هذه المنشورات تحتوي على تنبيهات أمنية، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

 

الوصف:

 

أصدرت Apple عدّة تحديثات لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها، توصي الشركة بتحديث المنتجات إلى النسخ التالية:

 

iOS 16.1.1 و iPadOS 16.1.1

 

متوفر للمنتجات التالية:

 

iPhone 8 وما بعد

iPad Pro (all models)

iPad Air 3rd generation وما بعد

iPad 5th generation وما بعد

iPad mini 5th generation وما بعد

 

التهديدات:

 

قد يتمكن المهاجم من التسبب في إنهاء غير متوقع للتطبيق أو تنفيذ تعليمات برمجية عن بعد

 

الاجراءات الوقائية:

 

يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات:

 

https://support.apple.com/ar-ae/HT213505

 

طريقة تحديث iPhone أو iPad:

 

https://support.apple.com/ar-sa/HT204204

 