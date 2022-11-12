القوات الجوية تزين سماء «المتوسط» ضمن مناورات «عين الصقر – 3»

انطلقت في قاعدة «سودا» الجوية في جمهورية اليونان، اليوم، مناورات تمرين «عين الصقر - 3»، بين القوات الجوية الملكية السعودية ونظيرتها اليونانية.

وبدأ التمرين بدراسات أرضية لتوحيد المفاهيم بين الأطقم الجوية، ثم طلعات جوية مشتركة من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية، وطائرات القوات الجوية اليونانية، في سماء البحر الأبيض المتوسط.

وقال قائد مجموعة القوات الجوية المشاركة في التمرين، العقيد الطيار الركن خليفة بن دغفق العنزي، إن مناورات «عين الصقر-3» تركز على تنفيذ العديد من الطلعات الجوية التدريبية ضمن حملة جوية اشتملت على العمليات الجوية المضادة الدفاعية والهجومية، وعمليات الهجوم الاستراتيجي، والتحريم الجوي، والإسناد الجوي للقوات السطحية، إلى جانب التدرب في بيئات حرب إلكترونية متطورة، التي لها دور كبير في حسم المعارك الجوية، إضافة إلى تبادل الخبرات مع القوات المشاركة في المناورات.

وأضاف العقيد العنزي أن الاستعدادات والتجهيزات للمناورات تمت بكل احترافية، وعلى أعلى درجات السلامة المتبعة في مثل هذه التمارين، حرصاً على الظهور بالمظهر المشرف الذي يليق بمكانة القوات الجوية، والعمل على استمرار التميز الدائم في جميع المحافل، ومنها التمارين المشتركة.