ميسي: قائمة الأرجنتين الحالية تتشابه كثيرا مع كأس العالم 2014

أكد ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين أن قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022 تتشابه مع المجموعة التي تأهلت إلى نهائي مونديال البرازيل 2014 وخسرت من ألمانيا 0/1.

وسيخوض ميسي 35 عامًا، كأس العالم للمرة الخامسة، رفقة أنخيل دي ماريا، ونيكولاس أوتامندي، ولاعبيين ساعدوا في تتويج الأرجنتين بكأس كوبا أمريكا العام الماضي.

وقال ميسي في تصريحات لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية من باريس حيث يلعب مع باريس سان جيرمان عقب إعلان القائمة النهائية التي تضم 26 لاعبًا: "اليوم أشعر بالكثير من أوجه التشابه بين هذه المجموعة ومجموعة 2014 التي بلغت النهائي، يبدو الأمر مشابهًا جدًا لي في هذا الجانب، التشكيلة والقوة الذهنية أعتقد أنها مهمة للغاية".

وأضاف قائد الأرجنتين: "أعتقد أنني تعلمت كيف أبدأ كأس العالم بشكل جيد والفوز بالمباراة الأولى، وأعتقد أنها أساسية وتمنحنا الأفضلية في باقي البطولة".