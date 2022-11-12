رسو سفينة تحمل 800 مصاب بـ«كورونا» في ميناء سيدني الأسترالي

رست سفينة تحمل نحو 800 مصاب بفيروس «كورونا» في ميناء سيدني بأستراليا.

وأفادت شبكة «إيه. بي. سي» الأمريكية برصد نحو 800 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، على متن السفينة «ماجستيك برنسيس» السياحية، التي ترسو حالياً في ميناء سيدني بأستراليا.

ويوجد على متن السفينة السياحية أكثر من 3 آلاف راكب، إلى جانب 1000 شخص من أفراد الطاقم.

وتسير السفينة في رحلة منذ 12 يوماً، وبدأ تسجيل زيادة حادة في حالات الإصابة بالفيروس بين ركابها في منتصف الرحلة، لتتوقف في ميناء سيدني.

وأصدرت دائرة الصحة لولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية تحذير من تفشي فيروس «كورونا» على متن هذه السفينة.

وفي مارس 2020، فرضت أستراليا حظرا على دخول ورسو السفن السياحية في موانئها بسبب جائحة «كورونا»، وذلك بسبب حادث السفينة «روبي برينسيس»، التي شهدت تفشي فيروس «كورونا» بين ركابها، لكن طاقمها أخفى الأمر، فنزل الركاب من السفينة وعادوا إلى منازلهم، ما تسبب في إصابة أكثر من 600 شخص بالفيروس، ووفاة 28 منهم فيما بعد بسبب المضاعفات.