مبادرة لزراعة 10 ملايين شجرة في 50 متنزهاً وطنياً

كشف المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر عن تفاصيل مبادرة «تنمية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية».

وتأتي هذه المبادرة ضمن 7 مبادرات طموحة تغطي أرجاء المملكة، وتتشارك فيها جميع القطاعات المعنية، لزراعة 10 مليارات شجرة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات #مبادرة_السعودية_الخضراء.

وأوضح المركز في بيان، اليوم، أن مبادرة «تنمية الغطاء النباتي في المتنزهات الوطنية» تستهدف تقييم وضع المتنزهات الوطنية وتطويرها، وإنشاء متنزهات جديدة وتنمية الغطاء النباتي فيها، وبدء العمل لتطوير البنية التحتية في 50 متنزهاً وطنياً، وزراعة 10 ملايين شجرة لتعزيز الغطاء النباتي داخل هذه المتنزهات.

وبَين أن ذلك يساهم في استعادة التنوع الإحيائي، وتعزيز أنشطة السياحة البيئية، وتسهيل فرص الاستثمار، والمساهمة في تحسين جودة الحياة.