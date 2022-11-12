منتدى «مسك» يختتم أعماله بتوقيع 16 اتفاقية وإطلاق برنامج «الشركات المليارية»

اختتمت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي، الذي شهد حضور أكثر من 28 ألف مستفيد، واستضافته العاصمة الرياض، داخل مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى حضور أكثر من 14 ألف مستفيد، فيما تفاعل عبر البث المباشر لفعاليات المنتدى أكثر من 14 ألف زائر من 64 دولة.

‎وشارك في منتدى «مسك» العالمي جَمْعٌ من المسؤولين والقادة والمبدعين والمفكرين المحليين ومن أنحاء العالم، وأثرى 214 متحدثاً المحور الرئيس للمنتدى «جيل التغيير»، من خلال 253 فعالية تراوحت ما بين جلسات حوارية وورش عمل ومساحات تفاعلية لبّت احتياجات مجتمع الشباب، في مسرح «مسك»، ومجلس «مسك»، ومعمل المهارات، وملتقى القادة، وركن التطوير المهني، ومقهى الرواد، ومعرض «مسك 10»، وكذلك قرية الاستدامة.

‎وشهد المنتدى توقيع 16 اتفاقية بين مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، وعددٍ من الجهات في القطاع العام والخاص وغير الربحي، إلى جانب إطلاق برنامج «الشركات المليارية»، الذي يدعم الشركات التقنية ذات النمو المتسارع.

والنسخة الاستثنائية والأضخم من المنتدى العالمي واكبت احتفالية ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مؤسسة محمد بن سلمان «مسك».