انطلاق فعاليات الملتقى الصحي الرابع في نجران.. غداً

تنطلق فعاليات الملتقى الصحي الرابع الذي تنظمه صحة نجران، غداً الأحد، برعاية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران.

وينطلق الملتقى تحت شعار: «خدمات صحية لمجتمع أكثر حيوية»، في مركز الفعاليات والمؤتمرات، ويتضمن عدداً من ورش العمل بمجموع 45 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات، إلى جانب معرض، علماً بأن التسجيل مجاني.

وبحسب صحة نجران، يهدف الملتقى إلى نشر ثقافة الوعي الصحي بعوامل خطورة أمراض القلب وتجنبها وطرق معالجتها، والتعريف ببرنامج التحول الصحي ومنجزاته وأهم تحدياته، إضافة إلى استعراض أبرز طرق التعامل مع الأمراض المزمنة، وتعزيز مفهوم الصحة الإلكترونية وتطبيقاتها في تقديم الخدمات الصحية