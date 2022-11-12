تقرير أممي: سكان العالم 8 مليارات نسمة.. الثلاثاء المقبل

توقع تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة وصول عدد سكان الأرض إلى 8 مليارات نسمة بحلول الثلاثاء المقبل الموافق 15 نوفمبر الجاري.

وجاء في التقرير «أنه من المتوقع وصول عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، في 15 نوفمبر 2022».

وبحسب التقرير ذاته، بلغ عدد سكان العالم 2.5 مليار نسمة في عام 1952، وبعد 70 عاماً من الآن، أي بحلول عام 2092، سيكون النمو قد ارتفع بنحو 2.5 مليار أخرى على الأعداد الحالية».

وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ناتاليا كانيم، إن بلوغ عدد سكان العالم 8 مليارات هو «حدث هامّ للبشرية»، لكنه «ليس لحظة يحتفل بها الجميع».

وأرجعت ذلك إلى أن «البعض يشعر بالقلق من عالم مزدحم بعدد كبير جداً من السكان، وموارد غير كافية للعيش على أساسها».

ولا تزال الصين والهند في صدارة دول العالم من حيث عدد السكان، بـ 1.4 مليار نسمة لكل منهما، يليهما الولايات المتحدة بـ335 مليون نسمة، ثم إندونيسيا بـ280 مليون.

وحتى كتابة هذا التقرير، بلغ عدد سكان العالم 7 مليارات و999 مليون و506 ألاف نسمة، وفقاً للموقع العالمي «worldometers.info» المتخصص في الإحصاءات.