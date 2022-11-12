المملكة تستضيف «أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023»

أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، اليوم، إطلاق 3 مشاريع جديدة من شأنها تعزيز الجهود التي تبذلها المملكة لدفع عجلة العمل المناخي محلياً وإقليمياً.

الإعلان عن المشاريع الثلاثة جاء خلال فعاليات اليوم الثاني لمنتدى مبادرة «السعودية الخضراء» المنعقد على هامش الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالمناخ «COP 27» في شرم الشيخ.

ويتضمن المشروع الأول اعتزام المملكة إطلاق مركز معارف الاقتصاد الدائري للكربون، بداية عام 2023، ليشكل منصة هامة تدعم جهود التعاون الإقليمي في مجال تطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات والنتائج، بما يمكّن دول المنطقة من تنفيذ مساهماتها المحددة وطنياً، ويساعد في تحقيق الأهداف الطموحة التي حددتها مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر».

ويتضمن المشروع الثاني تأسيس مركز إقليمي لتسريع وتيرة خفض الانبعاثات، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا»، بهدف تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات، وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، وليصبح المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات.

فيما يتضمن المشروع الثالث استضافة المملكة العربية السعودية بالاتفاق مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «UNFCCC» لـ«أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2023»، فى فترة تسبق عقد النسخة الـ 28 لمؤتمر المناخ «COP 28»، بمشاركة أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين، بهدف استكشاف التحديات والفرص، واستعراض الحلول المبتكرة، وتعزيز العمل المناخي.