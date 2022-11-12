الجامعة العربية ترحب بالقرارات الأممية الخاصة بالقضية الفلسطينية

رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقرارات الصادرة عن اللجنة الرابعة لجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة أنها تمثل دعمًا دوليًا واسع النطاق، وسيتم اعتمادها لاحقًا بالجمعية العامة.

وقال الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية، الدكتور سعيد أبو علي، إن هذه القرارات تتسق مع المواقف والقرارات الدولية التاريخية الصادرة عن الأمم المتحدة، التي تضمن وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وتقرير المصير، وممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأشار إلى مواقف الدول المتضامنة والداعمة، خاصة في ظل التحديات الجسيمة التي تجتازها القضية الفلسطينية، وآفاق تحقيق السلام بتطبيق حل الدولتين، المعبر عن الإجماع الدولي جراء السياسات والممارسات الإسرائيلية الممنهجة.

ودعا الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة العربية إلى ضرورة فتح مسار عمل سياسي يوظف آليات المجتمع الدولي الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قراراته وتجسيد إرادته إنصافا للشعب الفلسطيني، وإنفاذًا للعدالة الدولية، وتحقيقًا للسلام العالمي بذات المعايير الموحّدة والفعّالة.