نيمار: قد يكون مونديال قطر هو الأخير لي وسأخوضه على هذا الأساس

ألمّح البرازيلي، نيمار دا سيلفا سانتوس، لاعب فريق باريس سان جيرمان، وصاحب الثلاثين عام، أن كأس العالم المقام بقطر في نوفمبر الجاري قد يكون كأس العالم الأخير في مسيرته.

تحدث نيمار مع صحيفة جلوبو البرازيلية عن كونه سيكون المونديال الأخير في مسيرته: "سأخوض مونديال قطر وكأنه الأخير في مسيرتي، وتحدثت مع والدي بالفعل عن كيف يمكنني خوض المباريات وكأنها الأخيرة لي، فلا أحد يعلم ما يحمله المستقبل".

وتابع نيمار حديثه: "لا يمكنني أن أضمن وجودي في مونديال آخر بعد هذا، أنا حقًا لا أعلم، لذلك أظن أن علي لعب هذا المونديال وكأنه الأخير في مسيرتي".

واختتم البرازيلي حديثه: "لا أحد يعلم ما أمر به بشكل يومي، لا يدرك أي شخص المجهود الذي أبذله في عملي، واستنزفت العرق بجسدي لأصل لأهدافي، وأنا حقًا سعيد ببداية هذا الموسم على أمل أن نملك في ختامه نهاية سعيدة".

ويشهد بالفعل الموسم الحالي تألق كبير من نيمار مع باريس، بعدما شارك في 19 مباراة سجل خلالهم 15 هدف وصنع 12 في جميع البطولات، ليساهم في تواجد باريس في صدارة الدوري الفرنسي، وضمن تأهله لدور الـ16 في دوري الأبطال.