اليمن.. ضبط سفينة إيرانية محملة بمخدرات في طريقها لمليشيا #الحوثي

تمكنت القوات البحرية اليمنية في ميناء حديبو بمحافظة سقطرى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، من ضبط سفينة إيرانية تحمل على متنها مواد مخدرة كانت في طريقها لمليشيا الحوثي الإرهابية.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن ذلك يؤكد استمرار نظام ملالي ايران في اغراق الاراضي اليمنية بشحنات الاسلحة والطائرات المسيرة والمخدرات

وأضاف خلال الأعوام الماضية ضُبطت عدد من السفن والبحارة الإيرانيين المتورطين في تهريب وتجارة المخدرات، واستغلالها كمصدر رئيسي لتمويل مليشياتهم في المنطقة بما فيها مليشيا حزب الله اللبناني والحوثيين، واستدراج الشباب لتنفيذ الانشطة الارهابية، وتدمير الطاقات البشرية في البلدان المستهدفة.

وتابع الإرياني: "أنشأت مليشيا الحوثي بإشراف قيادات بارزة شبكات للاتجار بالمخدرات بهدف إغراق اليمن بهذه الآفة، واتخاذها مصدرا لتمويل أنشطتها التخريبية، والإيقاع بآلاف المغرر بهم من فئة الشباب للانخراط في صفوفها وغسل عقولهم والزج بهم وقودا لمعاركها العبثية التي تستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

واختتم وزير الإعلام اليمني: “المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بموقف واضح من التدخلات الإيرانية في الشأن اليمني، واستمرارها في تهريب الأسلحة والمخدرات في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية”.