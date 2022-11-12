نونيز يقود ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

فاز فريق ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 22 في المركز السادس، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند النقطة 12 في المركز التاسع عشر ( قبل الأخير )

وافتتح روبرتو فيرمينو أهداف ليفربول في القديقة السادسة قبل أن يتعادل تشي آدمز، في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء بهدف سجله لصالح ساوثهامبتون.

وفي الدقيقة 21 سجل داروين نونيز الهدف الثاني لصالح ليفربول قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثالث في الدقيقة 42 وينتهي اللقاء بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وفي سياق متصل، وبالجولة ذاتها خسر مانشستر سيتي من برينتفورد اليوم بهدفين مقابل هدف.