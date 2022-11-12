تقارير إنجليزية: رونالدو خارج قائمة اليونايتد في مباراة فولهام

يواصل الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، غيابه عن قائمة الشياطين الحمر حيث لن يتواجد أمام فولهام في المباراة المقبلة.

ووفقا لموقع "مانشستر إيفنينج نيوز" الإنجليزي فإن رونالدو لن يسافر رفقة الشياطين الحمر إلى العاصمة الإنجليزية لندن.

ويحل اليونايتد ضيفا على فولهام في ختام مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي قبل توقف المسابقة من أجل خوض نهائيات كأس العالم.

وغاب النجم البرتغالي عن لقاء أستون فيلا في كأس الرابطة الإنجليزي بسبب الإعياء، والتي انتهت بفوز يونايتد بنتيجة 4-2.

وشارك رونالدو في 16 مباراة خلال الموسم الجاري، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين في الدوري الإنجليزي والأوروبي.

وبذلك ستكون أول مباريات رونالدو المقبلة في كأس العالم 2022.

وسيكون ذلك الظهور هو الخامس لرونالدو في كأس العالم ليصبح رابع لاعب في التاريخ يحقق ذلك الإنجاز بعد الإسباني أنطونيو كارباخال والألماني لوثر ماتيوس والمكسيكي رافائيل ماركيز.