الجبير: المملكة لديها العديد من المبادرات في الطاقة المتجدّدة من أجل حماية البيئة

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، في جلسة بعنوان: "العلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي"، ضمن فعاليات منتدى مبادرة السعودية الخضراء المقام على هامش قمة المناخ العالمية cop 27 بمدينة شرم الشيخ.

واستعرض معاليه في بداية الجلسة جهود ومبادرات المملكة للحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، التي تعد من مرتكزات رؤية المملكة 2030 م، مشيرًا إلى أن المملكة لديها العديد من المبادرات في الطاقة المتجدّدة من أجل حماية البيئة، ولديها مسؤولية الاهتمام بالتغير المناخي.

وعن أهمية التعاون الدولي في المجال المناخي، قال معاليه: إن مشكلة التغير المناخي لا تعترف بجنس أو نوع اجتماعي أو حدود، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون للتصدي لآثار التغير المناخي.

وتطرق معاليه في هذا الصدد إلى مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022، وأهمية تحقيق الأهداف المناخية والبيئية، وذلك بما يسهم في تحقيق أهداف منظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030م.