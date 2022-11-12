البحرين تسجل أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ 20 عامًا

قال وزير العدل والأوقاف البحريني، نواف بن محمد المعاودة، إن الانتخابات النيابية سجلت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات منذ 20 عامًا.

وأضاف المعاودة في مؤتمر صحفي مساء اليوم السبت، أن نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التي جرت اليوم بلغت نحو 73% وتعد هذه الأعلى في تاريخ مملكة البحرين.

وتابع وزير العدل: “النتائج قد تتأخر بسبب كثافة المشاركة خاصة في اللجان العامة”، مشيرا إلى عدم تسجيل أي مخالفات.

وتنافس في انتخابات البحرين 500 مرشح بينهم 100 سيدة للفوز بـ40 مقعدا برلمانيا، إضافة إلى 90 مقعدا للمجالس البلدية.