هل العمالة المنزلية تؤثر على الدعم؟..”#حساب_المواطن” يجيب #عاجل

أوضح برنامج "حساب المواطن" مدى تأثير وجود العمالة المنزلية على صرف الدعم المقدم للمستفيد من البرنامج.

وأبان "حساب المواطن" في رده على استفسار أحد المغردين على موقع "تويتر"، أن وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن، مشيراً إلى أنه يتم صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق.

ولفت إلى أن معايير استحقاق الدعم تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، مضيفاً أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في الحساب يمكن استخدام الحاسبة التقديرية.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن الخميس الماضي ، عن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة البرنامج وحتى الآن، حيث بلغت 137 مليار ريال. فيما تم إيداع «3.5» مليار ريال في حسابات مستفيدي دفعة نوفمبر.

وأوضح مدير التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه تم اليوم إيداع (3.5) مليارات ريال مخصص دعم شهر نوفمبر، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين( 11.1) مليون مستفيد وتابع.

وأضاف الهاجري أن (76%) من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة (1850) ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر (2.1) مليون رب أسرة.