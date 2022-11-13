زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب #تايوان

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر اليوم الأحد قبالة سواحل تايوان.

وأفاد مركز شبكات الزلازل الصيني، بأن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات قبالة سواحل مقاطعة تايتونج في تايوان.

ولم ترد على الفور تقارير بشأن حدوث أضرار أو إصابات بسبب الزلزال.

على جانب آخر، ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجة على مقياس ريختر أمس السبت إحدى المناطق الواقعة بوسط تشيلي.

وأفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي بأن زلزال وقع على عمق 20 كيلومترا, قبالة ساحل منطقة بيوبيو وسط تشيلي ، ولم ترد تقارير أولية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.