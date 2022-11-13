بـ50 مقعداً.. حزب “#بايدن” يسيطر على #مجلس_الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس

تمكن الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه الرئيس الأمريكي جو بايدن ، صباح اليوم الأحد، من السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وحقق الحزب 50 مقعداً من أصل 100، ما يسمح لحزب بايدن بالسيطرة على هذا المجلس، باعتبار أن الصوت المُرجِّح يعود إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس.

ولم تعد انتخابات الإعادة المنتظرة مطلع ديسمبر في جورجيا تحدث فرقا في النتيجة، فلا يزال بإمكان الديمقراطيين الفوز بمقعد في ولاية جورجيا، حيث ستنظّم جولة ثانية في 6 ديسمبر، لكن ذلك لن يؤثر في النتيجة.

وفي مجلس النواب، لا تزال عمليات الفرز مستمرة. ويبدو أن الجمهوريين أقرب للسيطرة ولو بأغلبية بسيطة، ويفصلهم عن ذلك سبعة مقاعد فقط.

فمن أصل 218 مقعدا، وهو الرقم المطلوب للفوز، حصل الجمهوريون حتى الآن على 211، فيما حصل الديمقراطيون على 205 مقاعد حتى الآن.