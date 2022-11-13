بالتفاصيل.. إصدار ضوابط #جباية كامل #الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات

وافق وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك محمد الجدعان، على ضوابط جباية كامل الزكاة من جميع الشركات والمؤسسات.

ضوابط جباية كامل الزكاة

وتضمن قرار ضوابط جباية كامل الزكاة إخضاع الشركات المملوكة بالكامل للدولة لجباية الزكاة عند تحقق امتلاك الشركة سجلاً تجارياً.

كما أكد القرار أن يكون عمل الشركة مما يمكن إسناده إلى القطاع الخاص، بالاستناد إلى النظام الأساسي للشركة أو عقد التأسيس أو أي مستند نظامي آخر.

استثناء من الخضوع لجباية الزكاة

واستثنى القرار من الخضوع لجباية الزكاة الشركات المملوكة بالكامل للدولة للسنة المالية التي تحقق فيها أياً من الضوابط الآتية:

- أن تكون جميع استثمارات الشركة خارج المملكة

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-أن تكون ميزانية الشركة ممولة من خزينة الدولة

ويتحقق فيها الشروط الآتية:

- أن تكون طبيعة عمل الشركة خدمية بغرض دعم الجهات الحكومية في تأدية أعمالها.

-أن يكون معظم عملائها من الجهات الحكومية.

-ألا يكون غرضها تحقيق ربح تجاري.

- ألا تزيد مبيعاتها للقطاع الخاص على (10%) من إجمالي المبيعات.

وتقدم الشركة التي تنطبق عليها الضوابط طلباً سنوياً بعدم الخضوع لجباية الزكاة، وتتقدم الشركة بطلب إلى الهيئة وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض ومرفقاً به المستندات التي تطلبها الهيئة.

شروط الطلب المقدم للزكاة

-أن يتضمن الطلب إقرار المعلومات، وبيانات الشركة التي تُثبت تحقق ضوابط عدم الخضوع عليها

-أن يقدم الطلب خلال المدة النظامية المحددة في اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

-في حال تأخر الشركة في تقديم الطلب إلى ما بعد انتهاء المدة النظامية، للهيئة قبول الطلب إذا قدمت الشركة مسوغات تقبلها الهيئة.

وأكد القرار أن الشركة تحصل على قرار بعدم خضوعها لجباية الزكاة، بعد دراسة الطلب وتحقق الضوابط الواردة في هذا القرار وإذا كانت الشركة المملوكة لجهة حكومية تملك أكثر من شركة أخرى بالكامل، فيجب على كل شركة تابعة تقديم طلب عدم خضوع بشكل مستقل للهيئة.