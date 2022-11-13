بأكثر من 2 مليار ريال.. #صندوق_الاستثمارات_ العامة يعلن بيع 12 مليون سهم بشركة “تداول” القابضة #عاجل

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح، والتي تمثل 10% من رأس مال الشركة من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.

وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في بيان له اليوم الأحد أنه ، بلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

وأضاف "صندوق الاستثمارات العامة " أن ملكية الصندوق بعد عملية البيع 60% من رأس مال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة ، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي .