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عبر #جدارات.. #إمارة_مكة_المكرمة تعلن توفر #وظائف_شاغرة

متابعات الوئام
13 نوفمبر 2022 · < 1 minute

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن توفر وظائف شاغرة عبر جدارات المراتب من الخامسة إلى الثامنة لحملة الدبلوم البكالوريوس والماجستير .

 

وأوضحت إمارة مكة المكرمة أن الوظائف الشاغرة لنحو (44 وظيفة) وفقاً للتفاصيل التالية:

 

المراتب:

 

– (الثامنة، السابعة، السادسة، الخامسة).

 

المؤهلات:

 

– (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير).

 

الوظائف:

 

1- أخصائي أمن بيانات ممارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).

 

2- أخصائي قانوني ممارس (3 وظائف – المرتبة الثامنة).

 

3- رئيس قسم الحقوق (5 وظائف – المرتبة الثامنة).

 

4- مصمم نظم مـمارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).

 

5- أخصائي أمن بيانات (المرتبة السابعة).

 

6- مطوّر برامج (4 وظائف – المرتبة السابعة).

 

7- أخصائي قانوني مساعد (9 وظائف – المرتبة السادسة).

 

8- رئيس قسم الحقوق (14 وظيفة – المرتبة السادسة).

 

9- مصمم جرافيك مساعد (وظيفتان – المرتبة السادسة).

 

10- فني دعم تقنية معلومات مساعد (وظيفتان – المرتبة الخامسة).

 

موعد التقديم:

 

– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م.

 

طريقة التقديم:

 

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا