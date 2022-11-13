عبر #جدارات.. #إمارة_مكة_المكرمة تعلن توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن توفر وظائف شاغرة عبر جدارات المراتب من الخامسة إلى الثامنة لحملة الدبلوم البكالوريوس والماجستير .
وأوضحت إمارة مكة المكرمة أن الوظائف الشاغرة لنحو (44 وظيفة) وفقاً للتفاصيل التالية:
المراتب:
– (الثامنة، السابعة، السادسة، الخامسة).
المؤهلات:
– (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير).
الوظائف:
1- أخصائي أمن بيانات ممارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).
2- أخصائي قانوني ممارس (3 وظائف – المرتبة الثامنة).
3- رئيس قسم الحقوق (5 وظائف – المرتبة الثامنة).
4- مصمم نظم مـمارس (وظيفتان – المرتبة الثامنة).
5- أخصائي أمن بيانات (المرتبة السابعة).
6- مطوّر برامج (4 وظائف – المرتبة السابعة).
7- أخصائي قانوني مساعد (9 وظائف – المرتبة السادسة).
8- رئيس قسم الحقوق (14 وظيفة – المرتبة السادسة).
9- مصمم جرافيك مساعد (وظيفتان – المرتبة السادسة).
10- فني دعم تقنية معلومات مساعد (وظيفتان – المرتبة الخامسة).
موعد التقديم:
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الاثنين بتاريخ 1444/04/20هـ الموافق 2022/11/14م وينتهي التقديم يوم السبت بتاريخ 1444/04/25هـ الموافق 2022/11/19م.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا