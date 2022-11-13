لسبب خطير هدد حياة المسافرين.. تحويل مسار #طائرة ركاب أمريكية

أعلنت شركة طيران، فرونتير إيرلاينز، الأمريكية، إنه تم تحويل مشار طائرة ركاب من ولاية فلوريدا إلى اتلانتا بسبب وجود تهديد لحياة ركاب الطائرة.

وأكدت إنه تم تحويل رحلة الشركة بعد اكتشاف أن أحد الركاب بحوزته سكين حاد يستخدم في فتح الصناديق، حيث تم احتجاز ذلك الراكب، ولم يصب أحد في الحادث وعرضت الشركة على الركاب رحلة جديدة إلى تامبا بولاية فلوريدا.

وقالت راكبة لشبكة "إن بي سي نيوز" إنه عندما ذهب المشتبه به إلى دورة المياه، أبلغها الشخص الجالس بجانبه أن المشتبه به يحمل سكينا وأنه "يهدد بطعن الناس".

وأضافت: "لذلك ذهبت للتحدث مع المضيفات في مقدمة الطائرة، انتهى بهم الأمر بإبلاغي أنهم سيهبطون بالطائرة على الفور ونزلنا في غضون 20 دقيقة".