المرور يطلق مزاد اللوحات الإلكتروني عبر #أبشر.. هذه أبرزها

أطلقت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية.

تسجيل الدخول على منصة أبشر

واستعرض المرور طريقة مشاركة المهتمين في المزاد، من خلال الخطوات التالية:

الدخول بمنصة أبشر.

اختيار تبويب "خدماتي".

اختيار "المرور".

الدخول لخدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

اختيار نوع اللوحة.

المزايدة على أي من اللوحات المطروحة.

أسعار اللوحات المطروحة

وتراوحت أسعار اللوحات المطروحة مع مضي أقل من بضع ساعات على فتح المزاد، حيث حققت لوحة "د و ل 222" أعلى مزايدة بقيمة 13 ألف ريال، تلتها لوحة "س ب ل 77" بمبلغ 10.5 ألف ريال، فيما فُتح المزاد على لوحات (ر د ل 5555، ر ب ق 6666، ر د ب 7777، ر ا ي 8888) على سعر 10 آلاف ريال لكل لوحة.