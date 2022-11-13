المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يعلن عن توفر #وظائف_شاغرة

أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بعده مجالات في الرياض.

وجاءت الوظائف وفقاً للمسميات والشروط التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مسؤول خدمة عملاء.

(Customer Services Officer)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة سابق لا تقل عن 1 سنة في مجال خدمة العملاء.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي أول خدمة عملاء.

(Customer Services Senior Specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

– خبرة سابق لا تقل عن 4 سنوات في مجال خدمة العملاء.

– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13نوفمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).