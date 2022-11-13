5 شروط.. #وظائف_مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام في #موسم_العمرة 1444هـ

أعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية، توفر وظائف مؤقتة للعمل بالمسجد الحرام، لموسم العمرة لعام 1444هـ.

ويبدأ التقديم يوم الإثنين الموافق 20/04/1444هـ، لمدة يوم، على أن تتوافر عدة شروط في المتقدم، وهي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، و الاستعداد للعمل في أي وقت، وألا يكون على رأس عمل آخر، وأن تكون جميع البيانات المدخلة صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن يحضر أصول الأوراق الثبوتية في موعد المقابلة، إضافةً إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

ويكون التقديم إلكترونيًا عبر بوابة التوظيف الخاصة بالرئاسة وذلك بالدخول على الرابط التالي:

( https://eservices.wmn.gov.sa/eservices/seasonal_makka )

وسيتم إرسال رسالة نصية لمن تم قبوله مبدئياً.