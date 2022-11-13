تعرف على ضوابط تعديل المهنة في ‎#الأحوال_المدنية

حددت الأحوال المدنية، عدداً من الضوابط لتعديل المهنة

وأوضحت الأحوال المدنية عبر تويتر ، اليوم الأحد ، أنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتباراً من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحاً، ويكون وفقا للآتي:

-يدون في حفل المهنة (موظف حكومي) إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعا لنظام التقاعد أو التأمينات الاجتماعية.

-يدون في حقل المهنة (موظف أهلي) إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

-يدون في حقل المهنة (متقاعدا من انتهت خدماته بالتقاعد بدون في حقل المهنة (متسبب) لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

-يدون في حقل المهنة (رجل أعمال - سيدة أعمال) من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط ويكون التعديل من (طالب -طالبة) إلى (متسبب ربة منزل) بموجب إقرار بذلك.

-يدون في حقل المهنة (تاجر تاجرة) من كان يحمل سجلا تجاريا ساري المفعول.